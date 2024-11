Der Schütze-Neumond am 1. Dezember 2024 beschert diesen 4 Sternzeichen einen magischen ersten Advent

Zwillingen tut die Schütze-Neumond-Energie so richtig gut! Jetzt haben Sie den Mut und die Kraft Ihren Alltag neuzugestalten. Sie machen sich Gedanken über über das neue Jahr und den anstehenden Dezember. Passend dazu versetzt der erste Advent Sie in Weihnachtsstimmung und Sie genießen die besinnliche Atmosphäre. Ein Zwilling kommt selten allein - daher möchten Sie auch heute den Tag am liebsten in Gesellschaft verbringen. Laden Sie Ihre Freund*innen und Familie doch zu einem Adventsfrühstück ein. Sie werden spüren, wie der Neumond Ihr Herz vor Freude beinahe aus der Brust springen lässt.