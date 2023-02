Der Vollmond am 5. Februar 2023 findet um ca. 19:30 Uhr statt. Diesmal steht er im Sternzeichen Löwe und wirkt sich vor allem auf drei Sternzeichen sehr positiv aus. Sie erleben einen besonderen Tag, an welchem Sie einige Glücksmomente erleben und Ihr Leben in die richtigen Bahnen lenken können. Lesen Sie hier, was genau passiert.

Wie Sie die Vollmond-Tage optimal für sich nutzen können und was Sie lieber vermeiden sollten, verrät Ihnen Aurea-Coach Heike Marczalek.

Löwen sind nicht zu stoppen

Löwen können vom Vollmond in Ihrem Zeichen nur profitieren. Sie befinden sich in einem absoluten Leistungshoch und beginnen den Tag vermutlich schon sehr früh. Gut möglich, dass Sie sich nach neuen Herausforderungen sehnen und sich sowohl einige Karriereziele setzen als auch eine neue Freizeitaktivität beginnen. Vor allem bei sportlichen Aktivitäten können Sie Ihre Energien fließen lassen und Erfolge verbuchen.

Ihre glückliche und zufriedene Ausstrahlung kommt auch gut bei anderen an und Sie werden überhäuft mit Komplimenten und Zuneigung. Ihnen als Löwen gefällt diese Aufmerksamkeit natürlich. Doch Sie geben auch etwas zurück, indem Sie Ihren Lieben mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Widder sammeln Erkenntnisse

Die vorantreibenden Löwe-Energien spornen energievolle Widder nur weiter an. Das Grübeln hat ein Ende, jetzt sind Sie voller Inspiration und schmieden Pläne für die Zukunft. Der Zeitpunkt ist auch bestens dafür geeignet, um sich von alten Dingen oder energieraubenden Kontakten zu trennen. Sie erkennen deutlich, wer und was Ihnen guttut und sorgen für Ihr Wohl.

Zusätzlich sind Widder voller positiver Energie und gern aktiv. Langes Rumsitzen ist am Vollmondtag nichts für Sie. Gemeinsame Unternehmungen mit der Familie oder Freund*innen oder eine neue sportliche Herausforderung sind genau das Richtige für Sie.

Waagen können abschalten

Waagen nehmen oft großen Anteil am Leben der anderen, sollten sich rund um den Vollmond aber einmal nur um sich selbst kümmern. Fokussieren Sie sich auf Ihr Wohlbefinden und Ihr Seelenheil. Der Zeitpunkt, um sich etwas Gutes zu tun, ist nun ideal. Bei einer wohltuenden Massage, einem Saunabesuch oder einer pflegenden Gesichtsbehandlung können Sie herrlich abschalten und neue Energie für die nächsten Wochen sammeln. Zusätzlich nimmt ihre Haut die pflegenden Stoffe rund um den Vollmond besonders dankbar auf und lässt Ihren Teint strahlen.

Am Abend wird Ihre Fantasie beflügelt und Sie können sich erfolgreich kreativen Hobbys widmen. Außerdem wird ihnen bewusst, was Ihre wahren Wünsche und Träume sind und sie sammeln ein paar Ideen, wie Sie diese erreichen können.

