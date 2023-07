Die Glückstage der Sternzeichen im August 2023

Im Hochsommermonat August können wir den Sommer noch einmal in vollen Zügen genießen, bevor wir im September langsam auf den Herbst zu steuern. Ein besonderes Highlight des Monats sind dabei die drei Glückstage. Findet der Widder die große Liebe? Werden die Wünsche der Waage endlich erfüllt und welche Abenteuer warten noch auf den Schützen? Werfen Sie einen Blick auf Ihre persönlichen drei Glückstage für den August 2023 und erfahren Sie, wann Ihr Sternzeichen besonders viel Glück hat und vor allem, warum.

Auch ein Blick in Ihr Monatshoroskop für den August 2023 hilft Ihnen dabei, einen genauen Einblick in die Tendenzen zu bekommen und zu erfahren, was in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit im August auf Sie zukommt.

Eine weitere Besonderheit ist übrigens, dass im August ganze vier Planeten rückläufig sein werden. Zu Pluto, Saturn und Neptun, gesellt sich am 23. Juli 2023 sogar Liebesplanet Venus.

Auch interessant: