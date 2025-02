Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende vom 08.02.2025 auf fantastische Mond-Energien freuen!

Das Wochenende ab dem 08.02.2025 startet ganz gelassen. Denn am Samstag steht als erstes zwischen 8:53 und 12:05 Uhr die Mondpause an. Hier heißt es: Beine hochlegen und relaxen. Wichtige Termine und große Unternehmungen sollten wir besser nicht auf den Vormittag legen, denn es kann sonst schnell etwas schiefgehen. Das passt wunderbar zu dem Sternzeichen Krebs, in das der Mond nach der Pause wandert. Mit dem ruhigen Wasserzeichen sind wir entspannt und können neue Kraft tanken. Das hält auch den Rest des Wochenendes an. Verbringen wir Zeit mit lieben Menschen oder meditieren wir, können wir unserer Seele etwas Gutes tun.

Drei Sternzeichen fühlen sich an diesem Wochenende besonders wohl und können die Ruhe so richtig genießen.

