Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 6. Januar 2025 dank Jupiter eine Glückswoche!

Da wartet man manchmal mehrere Wochen auf sein großes Glück und wenn man die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, kommt Jupiter mit traumhaften Energien um die Ecke. Was auch immer es ist, das Ihnen in letzter Zeit schlaflose Nächte bereitet hat, nun können Sie alle Lasten abschütteln. Mit dem Glücksplaneten haben Sie jetzt auch ein besonders gutes Näschen, was Ihre Finanzen angeht. Geld ist zwar nicht alles und das wissen Sie, lieber Wassermann! Aber manchmal brauchen wir es, um unsere Träume zu verwirklichen. Und genau das haben Sie in diesem Jahr vor!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Seien Sie vorsichtig damit, wem Sie Ihre kreativen Ideen mitteilen. Leider gibt es Menschen, die Ihre Offenheit ausnutzen und sich mit fremden Federn schmücken wollen.