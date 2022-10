Wann ist Mars 2022 rückläufig?

Mars ist vom 30.10.2022 bis zum 13.01.2023 im Sternzeichen Zwillinge rückläufig. Der sogenannte Powerplanet gerät nur alle 2 Jahre in seine rückläufige Phase. Ist dies aber der Fall, kann es den 12 Sternzeichen ordentlich zusetzen.

Die Bedeutung von Mars in der Astrologie

Von der Sonne aus gesehen ist Mars der vierte Planet unseres Sonnensystems. Benannt nach dem römischen Kriegsgott „Mars“ erstrahlt er in orangerot am Sternenhimmel und wird daher auch als der „rote Planet“ bezeichnet.

Mars ist in der Astrologie der Herrscherplanet des Sternzeichens Widder, welches für sein dynamisches und leidenschaftliches Wesen bekannt ist. Der Powerplanet kann Neues erschaffen und zu Höchstleistungen antreiben, jedoch auch für Zerstörung sorgen. Ist er rückläufig, raubt dies den Sternzeichen jedenfalls einiges an Kraft und Motiviation.

Wie wirkt sich der rückläufige Mars auf die Sternzeichen aus?

Durchsetzungsvermögen, Tatkraft und Leistungsfähigkeit werden mit Mars verbunden. Ist er aber plötzlich rückläufig, trifft es Ihr Sternzeichen ganz unerwartet. Am besten ist, Sie hüten sich vor übereilten Entscheidungen und wägen in Ruhe ab, was Ihre nächsten Schritte sind. Der rückläufige Mars ermahnt zur Zurückhaltung und Innenschau. Es gilt daher, sich nicht Hals über Kopf in etwas Neues zu stürzen oder bei Schwierigkeiten mit Druck und Gereiztheit zu reagieren. Versuchen Sie lieber, ruhig und besonnen zu handeln.

Da der Powerplanet in den fröhlichen und wortgewandten Zwillingen seine rückläufige Phase erlebt, kann es in diesen Punkten plötzlich zu Schwierigkeiten kommen. Dann fehlen Ihnen urplötzlich die passenden Worte oder Sie reagieren übetrieben gereizt und sarkastisch. Das Streitpotenzial ist durch den rückläufigen Mars stark erhöht und Aggressionen werden gefördert. Es kann auch zu Beschwerden wie Müdigkeit und Kraftlosigkeit kommen. Körperliche Anstrengungen werden als doppelt so anstrengend empfunden und auch die Konzentrationsfähigkeit ist geschwächt. Dies kann einige Sternzeichen in ihren Plänen zurückwerfen und für ordetnlich Frustration sorgen.

Doch der rückläufige Mars hält auch ein paar Chancen bereit. Es fällt viel leichter, liegengebliebene Arbeiten endlich abzuarbeiten und neue Lösungen für alte Problem zu finden. Achtnen Sie nur darauf, sich immer wieder etwas zurückzuziehen und neue Kraft zu tanken. Verschieben Sie große Projekte, extrem fordernde Sportarten oder teure Anschaffungen lieber in Mars direktläufige Phase und überanstrengen Sie sich bitte nicht.

