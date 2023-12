Diese 3 Sternzeichen erwartet in der Neumond-Woche ab dem 11. Dezember 2023 ein bedeutsamer Neuanfang!

In letzter Zeit hat sich ganz schön viel Routine in Ihr Leben eingeschlichen, lieber Zwilling. Vielleicht war Ihnen das lange Zeit gar nicht so bewusst, aber jetzt wecken Sonne und Mars in Ihnen die Abenteuerlust! Vor allem im Beruflichen wird es höchste Zeit für den nächsten Schritt. Nutzen Sie Ihr Organisationstalent und die Inspiration, die Ihnen der Neumond am Mittwoch beschert, um auf der Arbeit Ihr Können zu beweisen. Es wird sich auszahlen und vielleicht wird Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr ja eine Beförderung?

Der Tipp der Sterne für die Woche: Gut Ding will Weile haben! Machen Sie sich nicht verrückt, wenn nicht alles sofort beim ersten Versucht gelingt. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann lernen wir auch aus Misserfolgen. Nur so kommen wir langfristig zum Ziel.