Diese 3 Sternzeichen freuen sich im November 2023 über einen traumhaft schönen Monat!

Schützen dürfen sich auf einen rundum glücklichen November freuen. Vor allem wenn Venus am 8. November in die Waage wechselt, erfahren Sie in der Liebe tolle Überraschungen und herzerwärmende Momente. Vergebene Schützen turteln wie frisch verliebt und werden von Ihrer besseren Hälfte so richtig verwöhnt. Es ist auch gut möglich, dass Sie aufgrund ihres Liebesglücks nun Ihre weitere gemeinsame Zukunft planen. Ob die Kinderplanung oder ein romantischer Heiratsantrag, jetzt ist Vieles möglich! Single-Schützen werden von Venus mit einer unglaublich anziehenden Ausstrahlung gesegnet und können sich über viele neue Verehrer*innen freuen. Was daraus wird, entscheiden Sie.

Merkur versorgt Sie mit neuem Antrieb und originellen Ideen, mit denen Sie große Erfolg einfahren können. Denken Sie nur daran, sich nicht zu überlasten und sich auch mal Zeit für sich selbst zu gönnen. Herbstspaziergänge oder sportliche Betätigungen tun Ihnen besonders gut und helfen dabei, auch mal herunterzufahren. Bemühen Sie sich um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Alltag und Freizeit, dann kommen Sie äußerst zufrieden und produktiv durch diesen Monat.