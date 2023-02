Der Vollmond am 5. Februar 2023 im Zeichen Löwe wirkt sich nicht auf alle Sternzeichen durchweg positiv aus. Allerdings profitieren drei Sternzeichen ganz gewaltig von den Energien, die diese Mondphase mit sich bringt. Außerdem kommt ihnen zugute, dass sich der Mond im Zeichen Löwe aufhält und dadurch eine Extraportion Kraft liefert. Welche Sternzeichen ein schönes Wochenende vor sich haben und was das genau für sie bedeutet, können Sie im Folgenden nachlesen.

Widder schöpfen neue Kraft

Ebenso wie der Löwe sind auch Sie ein Feuerzeichen, lieber Widder. Diese Verwandtschaft können Sie, wenn der Mond an diesem Wochenende im Zeichen Löwe steht, super für sich nutzen. Sie spüren, wie Sie über sich selbst hinauswachsen können. Sollte es an den vergangenen Tagen noch ein bisschen mit der Energie gehapert haben, hat das jetzt ein Ende. Sie hinterlassen auch bei Ihren Mitmenschen einen guten Eindruck.

Das setzt sich am Sonntag so fort. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie spontan die Lust packt, einen Ausflug zu machen.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie die Vollmondenergien dazu, Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Löwen sind voller Tatendrang

Wenn Sie schon lange ein Konflikt im Familien- oder Freundeskreis plagt, ist jetzt der Zeitpunkt bekommen, um diesen anzusprechen und schnell aus der Welt zu schaffen. Der Löwe-Mond begünstigt jetzt, dass auch schwierige Gespräche ein gutes Ende finden. Darüber hinaus fühlen Sie richtig, wie der Mond in Ihrem eigenen Zeichen Ihren Tatendrang weckt, lieber Löwe. Dinge, die Sie die letzten Tage oder sogar Wochen immer wieder aufgeschoben haben, werden Ihnen dieses Wochenende leicht von der Hand gehen.

Der Sonntag wird für Sie ebenfalls ein rundum guter Tag - von morgens bis abends. Sie fühlen sich weder müde, noch sind unmotiviert. So hat der Sonntagsblues absolut keine Chance.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Obwohl der Vollmond Sie am Sonntag früh in den Tag starten lässt, rät Ihr Horoskop doch zur Achtsamkeit. Überstürzen Sie nichts. Es wird sich auch so alles finden und fügen.

Wassermänner ziehen alle in ihren Bann

Sie starten schon in den Samstag mit einer unglaublich faszinierenden und anziehenden Ausstrahlung, lieber Wassermann. Nicht nur fühlen Sie sich gut und gehen mit einer durchweg positiven Einstellung durch den Tag, Sie ziehen auch Ihr Umfeld damit in Ihren Bann. Sollten Sie auch auf der Suche nach Ihrem ganz persönlichen Herzensmenschen sein, dann ist jetzt vielleicht die Gelegenheit gekommen, ihn oder sie kennenzulernen.

Sind Sie bereits vergeben, lassen romantische Stunden auch nicht lange auf sich warten. Am Sonntagabend stehen alle Zeichen auf Liebe. Insgesamt ist der letzte Tag der Woche für Sie ein Hochgenuss.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Versuchen Sie, die positiven Energien des Wochenendes mit in die neue Woche zu nehmen. Eventuell hilft es Ihnen auch, wenn Sie die Kräfte des Mondes durch ein Vollmond-Ritual noch zusätzlich intensivieren.

