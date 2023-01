Das Merkur-Neptun-Horoskop ab 06.02.2023: So finden Sie jetzt Ihre wichtigsten Menschen 2023

Es ist das Wertvollste, was wir haben: Menschen, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Es ist wichtig, dieses Vertrauen beim Lebenspartner, bei Freunden, Kollegen und allen Menschen zu haben, die einem nahestehen. Doch wissen Sie, wer es wirklich ernst mit Ihnen meint? Merkur und Neptun öffnen uns jetzt die Augen. Was wir da jetzt sehen, kann uns sehr freuen, aber auch bitter enttäuschen. Auf keinen Fall sollten wir versuchen, uns etwas schönzureden. Ganz besonders nicht, wenn die Liebe im Spiel ist. Venus sorgt zwar jetzt für Herzklopfen, aber gleichzeitig wacht Pluto über die Echtheit der Gefühle.

Lesen Sie hier: Das große Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Werfen Sie mit der Unterstützung von der Aurea-Coachin Jana Winter einen Blick auf Ihre ganz persönliche Zukunft.

Diese Konstellationen sind jetzt wichtig

Der Februar könnte – nicht nur wegen des Valentinstages – ganz im Zeichen der Liebe stehen. Gleich zu Beginn sorgt der Löwe-Vollmond am 05.02.2023 für sehr intensive Gefühle. Das Herz pocht etwas lauter als sonst, wir wären einem kleinen Abenteuer wohl nicht abgeneigt. Zudem bewegt sich Venus seit einigen Tagen durch das romantische Fische-Zeichen. Tage zum Träumen!

Am 08.02. wird Venus dann ein Sextil zu Uranus im Stier bilden. Streichen Sie sich am besten diesen Mittwoch rot im Kalender an, denn von irgendwoher trifft Sie da Amors Liebespfeil. Aber was ist diese Liebe wert? Ein Flirt nur, oder hat diese Liebelei das Zeug zu mehr? Und wieder einmal heißt es: Hören Sie auf Ihre innere Stimme! Wenn Merkur am Montag, 6. Februar 2023, ein Sextil mit Neptun in den Fischen bildet, ist diese Stimme für uns alle sehr deutlich vernehmbar. Ganz besonders dann, wenn wir nach Antworten in Liebesfragen suchen. Aber diese Stimme ist jetzt auch unüberhörbar, wenn wir uns generell fragen, welchen Menschen in unserer Umgebung wir voll und ganz vertrauen können.

Die Glücksbotschaft 2023: Ihr wichtiger Rat für das Mars-Jahr

Das Merkur-Neptun-Sextil enthüllt auch Positives

Unter dem Merkur-Neptun-Sextil lernen Sie schnell zwischen echter Freundlichkeit oder falscher Höflichkeit zu unterscheiden. Sie begreifen auf einmal, wer in Ihrem Umfeld die Wahrheit spricht und wer Sie hintergehen will. So sensibilisiert können Sie noch vor dem Valentinsfest am 14.02. die Spreu vom Weizen trennen. Natürlich muss nicht jeder Freund, jede Partnerin, Kollege oder Chefin immer derselben Meinung wie Sie sein. Doch es ist etwas anderes, wenn man nicht aufrichtig zu Ihnen ist oder Sie gar hintergeht. Doch dieses Merkur-Neptun-Sextil entlarvt nicht nur das Falsche, Unwahrhaftige und Unaufrichtige. Es macht auch das Positive deutlich. Und so entdecken sie jetzt, dass Menschen, von denen Sie so etwas nie und nimmer gedacht haben, es eigentlich sehr gut mit Ihnen meinen. Pluto, der am Freitag, 10. Februar 2023, mit Merkur in Konjunktion geht, wird dann bei Ihnen auch die letzten Zweifel ausräumen.

Japanische Sternzeichen: Ihre Eigenschaften und Besonderheiten

Ihr persönliches Merkur-Neptun-Horoskop hilft jetzt weiter

Nutzen Sie also die Kraft von Merkur, Neptun, Pluto und Venus und sprechen Sie die Themen an, bei denen Sie Klärungsbedarf in Ihrem Umfeld verspüren. So erkennen Sie am besten, wie andere Menschen derzeit zu Ihnen stehen. Schlimmstenfalls – das ist leider wahr – kann ein solches Gespräch einen Schlussstrich unter eine wahrscheinlich längst unbefriedigende Verbindung ziehen. Bestenfalls schafft es aber Unklarheiten und Unsicherheiten aus der Welt. So kann ein neues und vertrauensvolles Miteinander entstehen. Besser noch: Solche Klärungen und gegebenenfalls Aussprachen helfen Ihnen und Ihrem Umfeld, sich gegenseitig besser zu verstehen. Auch bei gefestigten Beziehungen kann dies ein neuer, positiver Impuls sein. Es ist jetzt die Zeit zu entscheiden, wer Sie durch das Jahr 2023 begleiten soll.

Lesen Sie jetzt das Merkur-Neptun-Horoskop für Ihr Sternzeichen, um zu erfahren, worauf Sie in den kommenden Tagen achten sollten.

Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: lovleah/iStock