Mit dem nun wieder abnehmenden Mond wartet auf Krebse, Skorpione und Wassermänner eine tolle Zeit. Ein erfolgreiches, entspanntes oder rundum positiv gestimmtes Wochenende lässt auf sich warten.

Krebse erreichen alles, was sie sich vornehmen

Am Samstag können Sie sich daran machen, Ihre Ziele zu erreichen und Dinge zu erledigen. Vertrauen Sie auf Ihr Können und Sie werden sehen, dass Sie alles schaffen. Mit dem Mond im Krebs sind Sie auf Erfolgskurs. Sie unterstützen Ihre Mitmenschen gerne und helfen bereits durch Ihre motivierende Ausstrahlung. Lassen Sie sich auf Begegnungen ein und mit vereinten Kräften können Sie Großartiges bewirken.

Nach erfolgreicher Arbeit ist es am Sonntag an der Zeit sich mal etwas Besonderes zu gönnen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie den Kopf nicht hängen, wenn dieses erfolgreiche Wochenende vorbeigeht, sondern nehmen Sie die Positivität mit in die nächsten Tage!

Skorpione werden bewundert

Mit dem Mond im Krebs sind Sie am Samstag gut gelaunt und ihre Positivität führt zum Erfolg. Sie sagen, was Sie wollen, und lösen Bewunderung bei Ihren Mitmenschen aus. Das fühlt sich gut an und Sie setzen eine Menge daran, dass dies auch so bleibt. Sie sind umgeben von Menschen, die Ihnen guttun und haben ein vielseitiges Wochenende.

Am Sonntag amüsieren Sie sich prächtig! Nehmen Sie sich Zeit für Pausen, wenn Sie sich danach fühlen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Setzen Sie nicht zu sehr auf das, was andere in Ihnen sehen und tun Sie die Dinge, weil Sie selbst Gefallen daran haben.

Der Wassermann tut sich selbst etwas Gutes

Am Samstag wirkt sich der Mond im sensiblen und empathischen Krebs auf Sie aus und bringt sie dazu, sich selbst und Ihrem Körper mal wieder etwas Gutes zu tun. Nehmen Sie sich viel Zeit dafür, sich zu verwöhnen. Ein heißes Bad, etwas Besonderes zu essen oder einfach ein gemütlicher Abend auf der Couch ist genau das Richtige für Sie. So entspannt waren Sie schon lange nicht mehr.

Diesen Sonntag heißt es: Die To-dos können bis nächste Woche warten. Jetzt ist Zeit genau das zu machen, wonach Sie sich fühlen. Zeit mit der Familie und Freunden, aber auch Spaziergänge an der frischen Luft bringen Sie so richtig runter.

Astro-Tipp fürs Wochenende: So sollten Sie ihre Wochenenden häufiger gestalten, denn es ist perfekt, um Kraft für die neue Woche zu sammeln.

Artikelbild und Social Media: peshkov/iStock