Der Mond macht es einem Großteil der Sternzeichen am Wochenende nicht wirklich leicht. Am Samstag erwartet die Sternzeichen eine lange Mondpause, wenn der Himmelskörper von den Zwillingen in den Krebs wandert. Doch die folgenden drei Glückspilze des Wochenendes können mit den Mondenergien gut umgehen und profitieren sogar noch von ihnen. Sie erleben ein wunderbares Wochenende am 15. und 16. Oktober 2022.

Schützen sind tiefenentspannt

Die Mondpause am 15. Oktober 2022 dauert von 6:12 bis 18:12 Uhr. Keine Angst, Sie kommen trotzdem gut durch den Tag, lieber Schütze. Wichtig ist allerdings, dass Sie sich nicht zu viel vornehmen und sich Zeit für Ihre Erledigungen nehmen. Gehen Sie am besten nichts komplett Neues oder zu Kompliziertes an. Sie brauchen heute keine zusätzliche Herausforderung. Freuen Sie sich darauf, dass Sie den Samstag wundervoll mit einem lieben Menschen ausklingen lassen können.

Auch den Sonntag starten Sie etwas ruhiger als sonst, aber das ist etwas Schönes. Vor allem, wenn Sie sich die Zeit für ein langes Frühstück oder einen Brunch nehmen. Insgesamt ist auch dieser Tag eine ausgezeichnete Gelegenheit, um zu entschleunigen und zu Kräften zu kommen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie sich dieses Wochenende ein bisschen treiben und genießen Sie einfach mal.

Steinböcke fühlen sich vital

Nicht nur für Sie wird es ein schöner Samstag, lieber Steinbock. Da Sie die Lust auf Romantik packt, darf sich auch Ihr*e Partner*in freuen. Gerade ein schöner Abend zu zweit ist am 15. Oktober 2022 eine tolle Idee.

Am Sonntag weht dann ein anderer Wind. Ihnen ist nach Bewegung. Der Mond im Krebs wirkt beflügelnd auf Sie. Doch auch jetzt kommen die Gefühle nicht zu kurz. Sie bekommen einfach von allem das Beste dieses Wochenende.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Noch schöner werden die Momente, wenn Sie sie mit anderen teilen.

Fische laden ihre Akkus auf

Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie die Mondpause am Samstag ein bisschen beeinflusst, lieber Fisch. Das hat sich alles spätestens am Abend erledigt. Dann können Sie sich zurücklehnen und entspannen.

Entspannung ist auch das Motto für den Sonntag. Es erwartet Sie ein wunderschöner Tag, der Ihre Batterien zu Ihrer vollen Zufriedenheit aufladen wird. Genießen Sie das - am besten zusammen mit Ihrer Familie oder Freund*innen. Der Abend bietet sich an für ein bisschen Zeit zu zweit.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Durch die Mondpause am Samstag kommen Sie am besten, wenn Sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es wird sich alles regeln.

