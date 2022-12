Es ist das letzte Wochenende vor Weihnachten. Das kann bei einigen Sternzeichen vielleicht für etwas mehr Stress als Besinnlichkeit sorgen, doch bei den folgenden drei Sternzeichen ist dies nicht der Fall. Sie erleben, kurz bevor die Steinbock-Saison am 22. Dezember beginnt, ein Wochenende voller schöner Momente.

Widder nutzen Ihre Kreativität

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen Ihrer Kreativität, lieber Widder. Sie haben am Samstag richtig Lust zu basteln und haben super Ideen, lieber Widder. Da können Sie vielleicht auch noch jemand anderem eine kleine Weihnachtsfreude machen. Zeit mit Freunden tut Ihnen jetzt übrigens besonders gut.

Am Sonntag fällt all die Anspannung der letzten Tage endlich von Ihnen ab. Sie können richtig schön zur Ruhe kommen. Die Sterne haben vielleicht noch eine Überraschung in der Hinterhand.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie den Sonntag, um mehr Zeit in der Natur zu verbringen, gerne auch in Gesellschaft.

Jungfrauen sind schön entspannt

Stress? Der hat am Samstag, 17.12.2022, bei Ihnen keine Chance. Ihr Organisationstalent kommt Ihnen in der Vorweihnachtszeit sehr gelegen, liebe Jungfrau. Sie kommen gut vorbereitet durch diese Phase. Aber Sie haben von Haus eben auch ein Händchen für Listen und Pläne. Energie und einen Extraschub Motivation gibt es von den Sternen noch dazu. Vor all Ihren To-dos vergessen Sie aber auch den Spaß nicht. Spätestens nachmittags genießen Sie all die Besinnlichkeit und die Köstlichkeiten, die diese Zeit des Jahres zu bieten hat.

Abgesehen von einer News, auf die Ihr Horoskop für Sonntag, 18.12.2022, hindeutet, ist der Sonntag ein ruhiger Tag. Nehmen Sie das für sich an und gönnen Sie Körper und Geist die verdiente Ruhe.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie die letzten Stunden des Sonntags, um sich ohne Hektik auf die neue Woche vorzubereiten. So hat der Sonntagsblues gar keine Chance.

Waagen können auf die Unterstützung des Mondes bauen

Der Mond steht an diesem Wochenende in Ihrem Zeichen, liebe Waage. Das bekommt Ihnen gut. Sie starten am Samstag direkt mit Ihrem besten Tag der ganzen Woche. Neben ein paar kleinen Erledigungen und vielleicht dem einen oder anderen Termin bleibt immer noch genügend Zeit, um sich vom Trubel dieser Zeit zu erholen und sich kleine Momente des Rückzugs zu gönnen. Machen Sie es sich schön gemütlich.

Auch am Sonntag profitieren Sie weiterhin von den positiven Energien, die der Mond in Ihre Richtung sendet. Ihre Stimmung ist auf dem Höhepunkt und dieses schöne Gefühl teilen Sie am liebsten mit vielen Menschen. Für Waagen, die noch nicht in festen Händen sind, bieten sich heute außergewöhnlich gute Flirtchancen. Da kann sich mehr entwickeln, als Sie vielleicht zunächst denken.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Besinnen Sie sich verstärkt auf die Kraft des Mondes und lassen Sie seine Unterstützung zu. Er meint es mehr als gut mit Ihnen.

