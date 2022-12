Horoskop zum besten Tag des Jahres: Wunder-Mond am 24.12.2022!

Astrologisch beginnt die Heilige Nacht mit dem Sonnenuntergang am 24. Dezember und reicht bis zum Abend des 25. Dezember. Die Überlieferung will, dass diese Nacht auch die erste Rauhnacht ist, die erste von zwölf geheimnisvollen Nächten zwischen den Jahren, Sie für sich nutzen können. Jetzt sollen sogar Tiere sprechen können. In diesem Jahr beschenkt uns der Himmel mit magischen Konstellationen …

Die geweihten Weihnachtsnächte beginnen

Weihnachten – was für ein wunderbares Wort. Es klingt nach Stille, Erhabenheit, Frieden und Hoffnung. Es duftet förmlich nach Tannenwald, Nelken und Zimt, nach Schnee und Eis. Geweihte Nächte sind es: Nächte, nicht Tage. Das Weihevolle liegt in der Schwärze der Nacht, fernab des Alltages. In früheren Zeiten brauchte man, weil es so früh dunkelte, Feuer, um sehen zu können.

Um dieses Feuer, vielleicht die Herdstelle des Hauses, scharte sich die Familie im Kreis. Im unsteten Licht der Flammen tanzten Schatten an den Wänden und luden die Fantasie ein. Geschichten wurden erzählt. Das Feuer hält die Dämonen fern, so sagt man. Weihnachten, die geweihten Nächte, werden in unserer Kultur insbesondere mit der Ankunft des Heilands verbunden. Wir feiern am Abend des 24. Dezember die Geburt Christi. Heilige Nacht, stille Nacht: Nun beginnt die Zeit des Innehaltens, des Stillwerdens.

Positiver Jahresüberblick: Lassen Sie das Negative zurück

Nach der Hektik der Tage vor den Feiertagen kann nun der Stress abfallen und wir finden Zeit, unseren Blick von außen nach innen zu wenden. Die Adventszeit geht zu Ende, wir sind angekommen und kehren nun zu uns selbst ein. Wenn wir einen Augenblick Zeit finden, dann können wir uns seelisch auf die mit dem Fest beginnende Zeit des Übergangs in das neue Jahr besinnen.

Am besten Sie beginnen damit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Doch achten Sie ganz bewusst darauf, sich nicht mit den negativen Ereignissen aufzuhalten. Würdigen Sie Unangenehmes, indem Sie Ihren Geist auf das fokussieren, was für Sie am Ende an positiven Erfahrungen herausgekommen ist. Also: Wie ist es Ihnen gelungen, negative Ergebnisse zu überwinden? Sie wollen ja das Negative zurücklassen! Das geschieht am besten dadurch, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns geholfen hat, diese oder jene schwere Zeit durchzuhalten und zu überwinden, und was wir an positiven Erfahrungen für uns daraus ableiten können.

Die Sterne am 24. Dezember 2022

So nehmen wir genau das aus dem letzten Jahr mit, was uns auch im nächsten Jahr eine Quelle der Kraft sein kann, indem wir uns daran erinnern, welche wunderbaren Stärken wir im letzten Jahr entwickelt haben, die uns natürlich auch im kommenden Jahr begleiten sollen. Astrologisch werden wir dabei von wundervollen Konstellationen unterstützt.

Der 24. Dezember beginnt mit einem Trigon zum Wunderplaneten Uranus. Dieser förderliche Aspekt öffnet unseren Blick für die Zukunft und schenkt uns Hoffnung auf bessere Zeiten. Es fällt uns leicht, das Gute zu sehen. Am frühen Nachmittag umarmt die Venus den Mond und versetzt uns in gute Laune. Wir können uns fallen lassen, spüren, dass das Leben es gut mit uns meint, und können uns über die Gesellschaft mit anderen Menschen freuen. Wundervolle Voraussetzungen für einen gelungenen Weihnachtsabend!

Dank Venus kommt auch die Freude an den Genüssen nicht zu kurz. Wir können es uns gemütlich machen im Kreis der Liebsten! Wie schön, dass Kommunikationsplanet Merkur uns am Abend begleitet und sich mit dem Mond verbindet. Gespräche werden leicht und freundlich sein. Wir verbinden uns auf der Ebene der Seele miteinander. Zum Tagesausklang begrüßt uns ein spirituelles Sextil zwischen Mond und Neptun. Wir fühlen uns nicht nur mit unseren Mitmenschen auf ganz besondere Weise verbunden, sondern spüren auch deutlich die Gegenwart höherer Mächte. Wir dürfen uns von den Engeln geführt fühlen in dieser heiligen Nacht!

Christnacht am 25. Dezember: Das Orakel des Schuhewerfens

Die Christnacht gilt auch als eine wichtige Orakelnacht. Träume in der Nacht auf den 25. Dezember sollen die Wahrheit zeigen und in Erfüllung gehen. Ein beliebtes Orakel, nicht nur zu dieser Zeit, ist das Schuhewerfen: Man wirft in der Mitte des Zimmers stehend einen Schuh hinter sich. Zeigt die Spitze des Schuhes zur Türe hinaus, steht im kommenden Jahr eine große Reise bevor. In Kuchen und Puddingen wird ein Ring versteckt und eine Münze. Wer den Ring findet, der wird heiraten, wer die Münze findet, wird reich werden.

Vielleicht entzünden Sie auch ein Räucherwerk nach Einbruch der Dunkelheit und bringen sich so in eine angemessene Stimmung. Gedankenanstoß: Was finde ich in mir, wenn ich ganz still werde? Mehr Tipps, wie Sie die 12 Rauhnächte ab dem 24. Dezember für sich nutzen können, finden Sie hier.

Lesen Sie hier jetzt Ihr persönliches Horoskop zum besten Tag des Jahres und finden Sie heraus, wie Sie weihnachtliche Glücksmomente erleben.

