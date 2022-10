Bevor überhaupt der Neumond und die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 ihre volle Wirkung entfalten, erfahren drei Sternzeichen bereits am 22. und 23. Oktober 2022, was es bedeutet die Unterstützung der Sterne zu haben. Zum einen ist der Mond ein großartiger Helfer, erst aus dem Zeichen Jungfrau und dann aus der Waage heraus. Zu vergessen ist natürlich auch nicht, dass am 23. Oktober die Skorpion-Saison beginnt und sich nicht nur die Sonne, sondern auch Venus in dem Zeichen aufhalten. Um es kurz zu machen: Für die Liebe kann das aufregende Wochen bedeuten.

Stiere sind so produktiv

Sie werden in der kommenden Woche auf ein Wochenende zurückblicken, an dem Sie sehr viel erledigt haben, lieber Stier. Das wird Ihnen mit Sicherheit ein gutes Gefühl geben. Schon am Samstag spornt Sie der Mond im Zeichen Jungfrau dazu an, viel zu schaffen. Was Sie sich auch vornehmen, Sie sind in der Lage komplett durchzustarten. Ihr Zuhause bereiten Sie jetzt wunderbar für die kuschelige Jahreszeit vor und machen es sich ordentlich sowie gemütlich. Dieses Vorhaben setzt sich übrigens auch noch am Sonntag vor. Aber Ihnen macht es einfach Spaß, genau die richtige Stimmung in Ihrem Heim zu kreieren.

Bei all Ihrer Produktivität sollte am letzten Tag der Woche allerdings auch die Entspannung nicht zu kurz kommen. Gönnen Sie sich ruhige Momente, in denen Sie sich einfach fallen lassen können.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Mit Sonne und Venus im Zeichen Skorpion beginnt jetzt eine interessante Zeit für die Liebe. Bleiben Sie offen für neue Entwicklungen. Das gilt ganz besonders, wenn Sie noch auf der Suche sind.

Krebse erleben ein Liebeshoch

Die Jungfrau gilt in der Regel als pflicht- und verantwortungsbewusst. Dadurch, dass der Mond am Samstag in diesem Zeichen steht, fühlen Sie sich genau in der richtigen Stimmung, um ein paar wichtige Sachen auf Ihrer To-do-Liste abzuhaken, lieber Krebs. Ab dem Nachmittag ist dann Ruhe und Entspannung angesagt. Ausklingen lassen Sie den Tag am besten mit ein bisschen Romantik.

Liebe und Familie sind sowieso wichtige Dinge in Ihrem Leben. Durch die Positionierung von Sonne und Venus im Zeichen Skorpion wird beides an diesem Sonntag nicht zu kurz kommen. Genießen Sie das.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Gönnen Sie sich am 23. Oktober einen Tag im Kreise Ihrer Lieben. Das stimmt Sie wunderbar auf die neue Woche ein.

Jungfrauen entspannen ganz wunderbar

Es sollte nicht überraschend sein, dass der Mond in Ihrem Zeichen Ihnen genau das gibt, was Sie brauchen, liebe Jungfrau. Sie sind am Samstag nicht nur wunderbar kreativ und haben tolle Ideen, sondern fühlen sich auch noch ausgeglichen und Ihr Kopf ist frei. Das ist ein wunderbarer Start ins Wochenende!

Am Sonntag geht es mit Ihrer guten Laune weiter. Jetzt ist der Mond in der Waage, der Ihre Ausgeglichenheit weiter fördert. Dieser Sonntag ist ideal, um sich auf entspannte Art und Weise auf die kommende Woche einzustellen. So werden Sie in der Lage sein, die Energien des Neumonds am Montag gut aufzunehmen und für sich zu nutzen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn Sie Lust haben, es mal mit einer Meditation zu versuchen, ist der letzte Tag der Woche ein wunderbarer Zeitpunkt dafür. Sie sind jetzt sehr empfänglich für diese Art der Entspannung.

