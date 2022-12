Ein Blick in das Weihnachts-Horoskop 2022 verrät, dass alle Sternzeichen sich dieses Jahr über ein echtes Weihnachtswunder freuen können. Doch es sind drei Sternzeichen, die sich an diesem besonderen Wochenende am 24. und 25. Dezember 2022 über die besondere Aufmerksamkeit der Sterne freuen dürfen. Die Energien des Neumondes am 23. Dezember 2022 schwingen teilweise auch noch mit und sorgen für Aufbruchstimmung.

Stiere genießen das Leben

Dank den weiterhin positiv wirkenden Mondenergien starten Sie am 24.12.2022 voller Elan in das Weihnachts-Wochenende, lieber Stier. Sollte es noch Dinge zu erledigen geben, sind Sie schnell mit allem durch. Da bleibt ausreichend Zeit für Gemütlich- und Besinnlichkeit. So kann man es sich nur wünschen!

Auch am 1. Weihnachtsfeiertag spüren Sie den Mond, der sich jetzt im Zeichen Wassermann befindet, noch ganz deutlich. Dieser Tag gehört ganz Ihnen. Sie erfreuen sich am Leben.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Halten Sie diese schönen Tage fest, damit Sie sich noch lange an sie erinnern können.

Schützen schaffen alles, was sie sich vornehmen

Für Sie, lieber Schütze, wird der Heiligabend einfach zauberhaft. Auch wenn es kurzzeitig noch ein paar To-dos auf Ihrer Liste gibt, so können Sie doch alles fix und erfolgreich erledigen. Der Abend zusammen mit Ihren Lieben ist dann sogar noch besser, als Sie ihn sich hätten vorstellen können. Frohe Weihnachten!

Wenn Sie am Sonntagmorgen auch noch einige Aufgaben zu erledigen haben, dann können Sie sich auf den Rückhalt der Sterne verlassen. Sie werden schnell fertig sein mit allem, was noch ansteht. Im Anschluss ist dann wieder Entspannung und Glückseligkeit angesagt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn Ihnen am Sonntagabend danach ist, Ihr Zuhause zu verlassen, dann unterstützen die Sterne diesen Wunsch.

Fische feiern ein Fest der Freude

Dank Ihrer entspannten Einstellung und Ihrer umsichtigen Art fällt bei Ihnen am Samstag nichts unter den Tisch. Alles ist zur rechten Zeit fertig und die Feierlichkeiten können wie geplant beginnen. Genießen Sie diese Stunden zusammen mit Ihren Liebsten, lieber Fisch.

Der 25. Dezember 2022 ist für Sie wie ein Geschenk des Himmels. Sie stehen morgens schon mit einem wunderbaren Gefühl auf und schlafen abends mit bester Laune ein.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie insbesondere den Sonntag mit lieben Menschen. Sie genießen diese Geselligkeit jetzt sehr.

