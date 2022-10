An diesem Wochenende ist es vor allem der Mond, der den Sternzeichen unter die Arme greift und zwei tolle Tage beschert. Kein Wunder, erwartet uns doch am 9. Oktober 2022 ein Vollmond im Sternzeichen Widder, der ganz besondere Kräfte freisetzen kann. Drei Sternzeichen profitieren davon ganz besonders.

Lesen Sie im Folgenden, was die Glückspilze des Wochenendes ab 8. Oktober erwartet.

Stiere können sich zurücklehnen

Das Motto für Samstag lautet für Sie, lieber Stier: Machen Sie es sich gemütlich. Der Mond ist am 8. Oktober für mehrere Stunden, von 13:12 bis 17:58 Uhr, in einer Pause. Das bedeutet, dass Sie sich nicht sorgen müssen, wenn Sie heute etwas weniger erledigen als sonst. Nehmen Sie diese Chance wahr und kommen Sie zur Ruhe. Das wirkt Wunder für Ihre allgemeinen Energiereserven.

Mit dem Vollmond am Widder darf Ihre entspannte Stimmung von Samstag sich am Sonntag gerne fortsetzen. So kommen Sie am besten mit den Mondenergien zurecht.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn Sie können, dann verbringen Sie viel Zeit an der frischen Luft und genießen Sie die Herbsteindrücke.

Krebse finden Ihre Mitte

Der Mond in den Fischen tut Ihnen am Samstag besonders gut, lieber Krebs. Er hilft Ihnen dabei, abzuschalten und alles wieder in Einklang zu bringen. Eine wahre Wohltat, wenn Sie eine stressige Woche hatten. Achten Sie auf die Mondpause ab 13:12 Uhr. Sie wird Sie bis 17:58 Uhr beeinflussen.

Den Abend lassen Sie am besten mit ein bisschen Romantik ausklingen. Das tut der Stimmung gut.

Achten Sie am Sonntag darauf, dass morgens kein Stress aufkommt, dann kann nichts schiefgehen. Lassen Sie sich einfach schön durch den Tag treiben und halten Sie ab und zu an, um den Moment zu genießen. Es wird ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nehmen Sie sich dieses Wochenende einfach für alles ein bisschen mehr Zeit und setzen Sie sich nicht unter Druck.

Löwen umarmen die Mond-Energien

Für Sie wird es ein Samstag der großen Gefühle, lieber Löwe. Schon lange haben Sie Emotionen nicht mehr so erlebt. Umarmen Sie diese Chance und fühlen Sie einfach drauf los. Am Samstagabend sind Sie tief in Gedanken. Doch das tut Ihnen zur Abwechslung mal ganz gut, weil Sie so in der Lage sind, in einer Sache endlich zu einer Entscheidung zu kommen.

Während einige Sternzeichen mit den Energien des Widder-Vollmondes zu kämpfen haben, ist für Sie das Gegenteil der Fall. Der Sonntag ist für Sie ein Tag der guten Stimmung und Sie haben jede Menge Kraft. Nutzen Sie diese Energie und verbringen Sie den Tag ganz nach Ihrem Geschmack.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Suchen Sie am Sonntag den Kontakt zu einer lieben Person, die Sie vielleicht schon länger nicht mehr gehört haben.

