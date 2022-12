Der Jahreswechsel steht kurz bevor und dieses Jahr fällt er auf ein Wochenende. Drei Sternzeichen haben am 31.12.2022 und auch am 01.01.2023 eine echte Glückssträhne und starten so mit einem super Gefühl in das neue Jahr 2023. Da kann ihnen auch Merkur, der bis zum 18. Januar 2023 rückläufig ist, nichts anhaben.

Widder werden vom Mond gut beraten

Der letzte Tag des Jahres zeigt sich für Sie, lieber Widder, von seiner besten Seite. Der Mond steht in Ihrem Zeichen und stimmt Sie so schon morgens auf einen schönen und angenehmen Jahreswechsel ein. Ihr Silvesterabend wird ein voller Erfolg, wenn Sie sich zu diesem Anlass mit Ihren Lieblingsmenschen umgeben.

Den 01.01.2023 starten Sie dann am besten ganz entspannt. Aber ehrlicherweise ist Ihnen auch sowieso nicht danach, neue To-dos anzugehen - und das ist absolut in Ordnung. Ab dem Nachmittag können Sie dann mit einem schönen Verwöhnprogramm starten. Die Sterne stehen genau richtig für ein bisschen Wellness und Genuss - vielleicht auch kulinarisch.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie sich vom Mond im Stier am Sonntag nicht ausbremsen, sondern nehmen Sie seinen Rat, die Dinge langsamer anzugehen, an.

Krebse genießen die freie Zeit

Am 31.12.2022 sind Sie unglaublich kommunikativ. Sie freuen sich richtig, wenn das Telefon klingelt. Gerne können Sie natürlich auch das direkte Gespräch mit Freund*innen suchen. Der Nachmittag bietet sich an, um ein bisschen Zeit in der Natur zu verbringen. Sollte es noch Dinge für Silvester zu erledigen geben, dann gibt Ihnen das die Möglichkeit, eine Atempause einzulegen.

Der Neujahrstag wird mit den Energien, die der Mond heute aus dem Zeichen Stier zu Ihnen schickt, ein Tag mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Sie können einfach das Leben mit all seinen Möglichkeiten genießen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie sich am 01.01.2023 abends auf die Liebe ein, die Sie jetzt verspüren.

Steinböcke sind gesellig

Gehen Sie es am Samstag zum Start erst einmal schön langsam an, lieber Steinbock. Dann können Ihnen weder der Mond im Widder noch die Mondpause etwas anhaben. Der Silvesterabend hält dann ein wunderbares Fest für Sie bereit.

Am Sonntag greift Ihnen wiederum der Mond, der sich inzwischen im Zeichen Stier befindet, unter die Arme. Alles, was in Ihren Augen unbedingt erledigt werden muss, ist schnell gemacht. Danach haben Sie ausreichend Zeit, um Sie mit lieben Menschen zu verbringen. Wenn Sie gute Gesellschaft um sich herum haben, fühlen Sie sich einfach wohl.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Am ersten Tag des Jahres 2023 können Wünsche wahr werden. Öffnen Sie sich für die Möglichkeiten.

