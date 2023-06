Diese 3 Sternzeichen haben dank des Schütze-Monds ab 3. Juni 2023 ein wunderbares Wochenende!

Bricht der Tag einmal an, gibt es für Sie am Samstag kein Halten mehr, lieber Wassermann. Sie kennen nur ein Tempo und das ist schnell. So ist dann auch alles, was sich die Woche über auf Ihrer To-do-Liste angesammelt hat, ganz fix abgehakt. Doch Ihnen ist im Anschluss nicht nach Me Time oder einem ruhigen Abend zuhause. Sie wollen Action - also gönnen Sie sich diese auch!

An kreativen Ideen mangelt es Ihnen am Sonntag nicht. Der Vollmond im Schützen bringt auch Sie auf neue Gedanken und lässt Sie Sorgen, die Sie bisher noch eingeschränkt haben, vergessen. Gut so!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie brauchen dieses Wochenende viel Kontakt zu Ihren Lieben. Der Austausch ist Balsam für Ihre Seele und gibt Ihnen auch noch Tage später ein gutes Gefühl.