Man sollte meinen, dass Merkur, der sich ab dem 21. April 2023 wieder in eine Phase der Rückläufigkeit begibt, mit Sicherheit für Chaos sorgen würde. Doch das muss gar nicht immer so sein. Drei glücklichen Sternzeichen kann Merkur in jedem Fall nicht das Wochenende vermiesen. Auch eine Mondpause, die in den frühen Morgenstunden des Samstags startet und bis ca. 12:12 Uhr andauert, bringt die folgenden Sternzeichenvertreter nicht aus dem Takt. Wie das Wochenende für sie genau abläuft und ob Ihr Sternzeichen zu den Glückspilzen zählt, können Sie hier nachlesen.

Zwillinge erleben das Beste zum Schluss

Während der Mondpause am Samstagvormittag wissen Sie genau, was zu tun ist, lieber Zwilling. Sie gucken jetzt einfach etwas genauer hin und lassen sich nicht beirren. Schließlich wissen Sie, dass am Ende dieser Mondpause der Mond im Ihrem Zeichen stehen und Ihnen einen neuen Schub Energie für den Rest des Tages verleihen wird. Planen Sie also am besten für den Nachmittag oder auch für den Abend etwas Schönes mit Freunden oder mit Ihrem Schatz. Sie haben die Sterne für eine gute Zeit auf Ihrer Seite.

Am Sonntag ist Ihre Stimmung sogar so gut, dass sie sich auch auf andere Menschen in Ihrer Nähe überträgt. Sie strahlen geradezu mit der Sonne um die Wette und sind voller guter Ideen. Doch wie sollte es auch anders sein an Ihrem besten Tag der ganzen Woche?!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie Ihre Gedanken am Sonntag nicht einfach nur so vorüberziehen, sondern notieren Sie sich wichtige Dinge. Manchmal ist es gut, Sachen auch zu Papier zu bringen, um sie noch klarer betrachten zu können.

Krebse schweben durch das Wochenende

Sie, lieber Krebs, starten am Samstag mit Bedacht in das Wochenende und nehmen sich erst einmal Zeit, um die Dinge richtig zu sortieren. Nutzen Sie die Stunden, in denen der Mond in der Pause ist, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Damit kann die unmittelbare oder auch die fernere Zukunft gemeint sein. So oder so: Ihnen als begeisterte*r Planer*in, sollte es viel Freude machen. Ab dem Nachmittag blühen Sie dann ganz in Ihrer Rolle als Familienmensch auf. Sie können ein Problem lösen und Ihren Lieben helfen. So ist auch Ihr Herz am Ende des Tages mehr als voll.

Obwohl der Mond dieses Wochenende nicht in Ihrem Zeichen steht, spüren Sie doch, wie Ihr Herrscherplanet Ihnen unter die Arme greift. Von Kraftlosigkeit oder mangelnder Motivation ist bei Ihnen am Sonntag keine Spur. Sie haben viel mehr Lust, Ihr Zuhause voll und ganz auf den Frühling einzustimmen. Vielleicht möchten Sie für Ordnung sorgen, einen Raum neu gestalten oder in Ihre täglichen Routinen neuen Schwung bringen? Zögern Sie nicht, Sie sind jetzt bereit dazu, die Dinge wirklich anzupacken.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Auch wenn Sie tagsüber viel Energie haben, sollten Sie den Sonntagabend für ein paar ruhige Stunden - allein oder mit Ihren Lieben - reservieren.

Löwen nehmen Fahrt auf

Zuerst fühlt es sich am Samstag vielleicht so an, als würde das Wochenende für Sie unter keinem guten Stern stehen, lieber Löwe. Doch machen Sie sich keine Sorgen, das ist nur die Mondpause, die ein bisschen gedämpfte Stimmung verbreitet. Ab 12:12 Uhr ist das alles vorüber und sie blühen richtig auf. Der Mond in den Zwillingen bringt Sie außerdem auf originelle Ideen.

Was am Samstag schon gut begonnen hat, geht am Sonntag noch viel besser weiter. Am letzten Tag der Woche stehen Sie schon mit einem richtig guten Gefühl auf. Wenn Sie können, sollten Sie am Sonntag auf jeden Fall Zeit in der Natur verbringen. Das wird Sie auch für die kommende Woche mit einem zusätzlichen Energieschub versorgen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für sich selbst, um sich auf die kommende Woche einzustellen.

