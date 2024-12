Diese 3 Sternzeichen können sich ab dem 14.12.2024 auf ein energiegeladenes Glückswochenende freuen!

Der Samstag könnte für Sie nicht besser laufen, lieber Schütze! Alles läuft rund. Sie sind die pure Lebensfreude und stecken damit auch die Menschen in Ihrem Umfeld an. Niemand kann sich dieser Ausstrahlung entziehen. Am wohlsten fühlen Sie sich heute bei Ihren Freund*innen. Der Mond bringt dazu noch Ihre Finanzen ins Gleichgewicht. Was für ein Tag!

Auch wenn der Adventssonntag etwas holprig beginnt, legt sich das schnell wieder. Hier kann ein Gespräch mit einer vertrauten Person die Wogen glätten. Ein ausgiebiges Entspannungsprogramm lässt das Wochenende sanft ausklingen, sodass Sie mit viel Power in die neue Woche starten können.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Lassen Sie sich einfach fallen und vertrauen Sie darauf, dass die Sterne Ihr Bestes im Sinn haben. Genießen sie die weihnachtliche Stimmung!