Der Vollmond am 7. Januar 2023 wird gegen 00:09 Uhr den Nachthimmel erleuchten. Für 3 Sternzeichen wird dies ein ganz besonderes Ereignis. Sie freuen sich über eine aufregende und emotionale Zeit, in welcher sie ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken können.

Krebse schöpfen neue Kraft

Mit dem Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen sind Krebse nicht mehr zu stoppen. Sie fühlen sich wie neugeboren, sind voller Ehrgeiz und können vor allem in Ihren beruflichen Zielen ein großes Stück vorankommen. Behalten Sie Ihren Kurs bei und lassen Sie sich von niemandem verunsichern.

Der Vollmond-Abend darf ruhig genossen werden. Ihre Lieben freuen sich über mehr Zeit mit Ihnen. Gehen Sie doch mal wieder zusammen aus?

Skorpione erleben eine gefühlvolle Zeit

Lieber Skorpion, der Vollmond weckt Ihre weiche und sensible Seite. Statt sich hinter Ihrer harten Schale zu verstecken, zeigen Sie sich besonders empathisch und erweisen sich als wichtige Stütze für Ihre Mitmenschen. Doch auch der Wunsch nach Liebe wächst in Ihnen. Sie sehnen sich nach mehr Romantik und können nun leichter Nähe zulassen. Eine tolle Chance für Paare, um sich wieder näherzukommen oder neu ineinander zu verlieben. Singles können Herzen im Sturm erobern, vorausgesetzt, Sie zeigen auch Initiative.

Wassermänner sind besonders gesellig

Durch die gefühlvollen Krebs-Energien sehnen sich Wassermänner nach Gesellschaft. Laden Sie doch mal wieder Freunde oder Verwandte zu sich ein oder machen Sie einen gemeinsamen Ausflug? Sie blühen regelrecht auf und sorgen für eine heitere und ausgelassene Stimmung. Durch Ihre charismatische und aufgeschlossene Art fällt es Ihnen jetzt auch besonders leicht neue Kontakte zu knüpfen. Nutzen Sie das für sich.

Vergessen Sie nicht, dem Vollmond Ihre sehnlichsten Wünsche zu offenbaren. Sie werden überrascht sein, was die besonderen Mond-Energien alles möglich machen. Auch ein Vollmond-Ritual kann Ihnen dabei helfen.

