Diese 3 Sternzeichen rutschen in der Woche ab dem 30.12.2024 mit riesigem Sternenglück ins neue Jahr!

Mit der Silvesternacht kommt für viele der Moment, sich von allem, was sie in den letzten Monaten belastet hat, zu verabschieden und mit frischer Energie ins neue Jahr zu starten. Das klappt natürlich am besten, wenn man die Sterne auf seiner Seite hat. 2025 wird von der Venus regiert, die uns Harmonie, Glück und Wohlstand verspricht. Dank der Kraft des Liebesplaneten können wir am 31.12.24 optimistisch auf eine vielversprechende Zukunft blicken.

Für drei Sternzeichen werden bereits die ersten Tage des neuen Jahres ein voller Erfolg und Sie erleben die beste Woche von allen!