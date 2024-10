3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 28.10.24 besonders hoffnungsfroh in den November!

Auf Sie wartet eine vielversprechende Woche, lieber Wassermann! Der Start eines neuen Monats bringt auch für Sie persönlich die Chance auf einen Neubeginn. Jetzt inspirieren die Sterne Sie dazu, Ihre Wünsche und Ziele klar zu formulieren und danach zu handeln. Was haben Sie sich vorgenommen und was müssen Sie dafür tun? Sie spüren plötzlich, dass Sie die Macht haben, die Veränderung zu sein, die Sie sich in Ihrem Leben wünschen. Sehen Sie den November als neue Chance und machen Sie das Beste daraus.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Nutzen Sie die letzten Oktobertage, um innezuhalten und zu reflektieren, was Sie fühlen, was Sie tun und was Sie sich wünschen.