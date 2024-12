Diese 3 Sternzeichen verabschieden das Jahr 2024 mit dem tollsten Silvester!

Der Mond steht in Ihrem Zeichen und begleitet Sie in das neue Jahr. Am 30. Dezember haben Sie ihn als Neumond sogar besonders stark gespürt aber auch am Silvester-Morgen ist er bei Ihnen. Das sorgt bei Ihnen für eine Feierlaune der Extraklasse. Alles, was Sie in diesem Jahr belastet hat, fällt von Ihnen ab und Sie gehen mit leichter und befreiter Seele in das neue Jahr. Ganz ohne Ihre To-Do-Liste weiter abzuarbeiten, können Sie diesen Tag leider nicht verbringen - das lässt Ihr Ehrgeiz nicht zu - aber den Abend sollten Sie genießen ohne auch nur einen Gedanken an Ihre Verpflichtungen zu verschwenden. Jetzt sollen Sie tanzen, feiern und lachen! Zuerst durch diese Nacht und dann durch das ganze neue Jahr!

Ihr Neujahrsvorsatz: "In diesem Jahr nehme ich mir mehr Zeit für meine persönliche Entwicklung und meine individuellen Bedürfnisse!"