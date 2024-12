Diese 4 Sternzeichen erwartet jetzt eine spektakuläre Weihnachtsüberraschung!

An Heiligabend steht der Mond in diesem Jahr im harmoniebedürftigen Sternzeichen Waage. Diese Energien tun der allgemeinen Stimmung und allen zwölf Sternzeichen jetzt ausgesprochen gut. Dazu kommen starke Einflüsse von Venus, die sich noch bis zum 3. Januar 2025 im Wassermann befindet. Wenn der Liebesplanet in diesem unberechenbaren Luftzeichen steht, kann es schon mal passieren, dass es zu der ein oder anderen überraschenden Wendung an diesem Weihnachtsfest kommt. Besonders schöne unerwartete Ereignisse kommen auf diese vier Sternzeichen zu. Wir wünschen fröhliche Weihnachten!

