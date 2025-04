Diese 4 Sternzeichen unterstützt Merkur in der Woche ab dem 21.04.25 bei Ihrer Selbstverwirklichung!

In dieser Woche spielt das Universum Ihnen in die Karten, lieber Widder. Dabei sind Sie mit einigen herausfordernden Pluto-Konstellationen konfrontiert. Aber zum Glück haben Sie einen Schutzengel, der Ihnen ganz nah ist! Seit dem 16. April steht nämlich Merkur direktläufig in Ihrem Zeichen. Er schenkt Ihnen in dieser Woche Klarheit und Kommunikationsstärke. Jetzt ist die ideale Zeit, um sich umzuorientieren und mutige Schritte in neue Richtungen zu gehen. Beruflich und privat eröffnen sich Chancen, Verantwortung zu übernehmen und mit Ihren Ideen zu überzeugen. Sie müssen nur zugreifen und an sich glauben!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Schreiben Sie Ihre langfristigen Visionen und Ziele auf. Merkur hilft Ihnen dabei, diese klar zu formulieren.