Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Widder

Sie reagieren schnell – vielleicht zu schnell. Ihr Temperament ist Ihre Stärke, doch diese Woche ist es wichtig, innezuhalten. Impulsive Reaktionen können mehr schaden als helfen, besonders am Sonntag. Atmen Sie tief, zählen Sie bis zehn, bevor Sie sprechen. Nicht jeder Angriff verlangt eine Antwort. In der Ruhe liegt Ihre Kraft. Die Mars-Pluto-Opposition fordert bewusste Ventile: Bewegung, kreative Projekte oder stille Rückzugsorte helfen, Druck abzubauen und Aggression in Produktivität zu verwandeln. Pluto konfrontiert Sie mit tief sitzenden Mustern – und zeigt Ihnen, wo Veränderung längst überfällig ist. Vertrauen Sie darauf: Jeder Schritt in die Tiefe bringt mehr Klarheit und innere Freiheit.

Schutz-Mantra:

"Ich zähme mein Feuer. Ich atme tief. Ich warte den richtigen Moment ab, bevor ich handle."