Diesen 3 Sternzeichen gelingt am Wochenende ab dem 28.12.2024 alles, was sie sich vornehmen!

Lieber Schütze, Sie hatten ein besinnliches Weihnachtsfest und Venus im Wassermann hat Ihnen gezeigt, wie liebenswert Sie sind. Dieses schöne Gefühl spüren Sie auch am Wochenende. Vor allem am Samstag umgibt Sie eine lebhafte, amüsante Ausstrahlung, die auch Ihre Freund*innen und Familie erfreut. Außerdem steht der Mond in Ihrem Zeichen, dadurch sind Sie in Ihrem Element! Ihre Verpflichtungen erledigen Sie schnell, sodass noch Zeit für die schönen Dinge bleibt.

Voller Power geht es am Sonntag weiter, denn der Schütze-Mond beeinflusst Sie weiterhin positiv. Sie haben das Gefühl, alles schaffen zu können, und das ist auch so! Ein guter Zeitpunkt, um kreativ zu werden und interessante Freizeitprojekte anzugehen. Gleichzeitig sind Sie mit sich im Reinen und fühlen sich richtig gut. Was für ein schöner Wochenabschluss!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung tun Ihnen gut!