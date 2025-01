Diesen 3 Sternzeichen schenken die Sterne in der Neumond-Woche vom 27.01.2025 fantastische Energien!

Sie können sich diese Woche ganz entspannt zurücklehnen und die Sterne alles für Sie regeln lassen, lieber Wassermann. Mit der Sonne in Ihrem Zeichen kann gar nichts schieflaufen. Ihre Laune ist so gut, wie schon lange nicht. Bedanken Sie sich außerdem bei Jupiter, denn der sorgt dafür, dass all Ihre Pläne funktionieren. Von denen haben Sie aktuell nämlich mehr als genug. Sie schwirren von einer Aufgabe zur nächsten und beenden diese auch erfolgreich. Mit Ihrer motivierenden Stimmung stecken Sie auch alle anderen an, weswegen Sie ein gern gesehener Gast auf Partys sind.

Sollte der Geldbeutel in letzter Zeit Probleme gemacht haben, nimmt Merkur das jetzt in die Hand. Er zeigt Ihnen einige Möglichkeiten auf, wie sie alles wieder ins Lot bringen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Bei so viel Trubel sollten Sie sich auch mal eine Pause gönnen. Wie wäre es mit Yoga oder einem ruhigen Nachmittag zu Hause?