Direktläufiger Neptun ab dem 8.12.24: Jetzt rücken Spiritualität und Emotionen in den Vordergrund

Neptuns rückläufige Phase hat am 2. Juli 2024 ihren Anfang genommen. Es liegen also über fünf Monate hinter uns, in denen die Spiritualität eher keinen Platz in der ersten Reihe in unserem Leben hatte und wir uns mehr mit der Realität auseinandersetzen mussten, statt in unsere eigene Fantasie entfliehen zu können. Damit ist nun Schluss! Am 8. Dezember 2024 um 00:42 wird Neptun wieder direktläufig. Jetzt wird es emotional!

