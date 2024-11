Drei chinesische Sternzeichen erleben im Dezember 2024 Erfolg auf der ganzen Linie!

Stress? Das scheint für Sie in diesem Dezember ein Fremdwort zu sein, liebe Ziege. Sie sind komplett in Ihrer Mitte angekommen und freuen sich häufig schon direkt nach dem Aufstehen auf das, was der neue Tag Ihnen bringen mag. Das bekommt auch Ihr Umfeld deutlich zu spüren. Wie schön, dass gute Laune bekanntlich ansteckend ist und Sie Ihren Mitmenschen das eine oder andere Lächeln mehr auf die Lippen zaubern können.

Die positive Energie macht auch vor Ihrem Job nicht Halt. Sie zweifeln nicht (mehr) an Ihren Fähigkeiten und wissen in der Regel, was wann zu tun ist, um wichtige Projekte noch zum Abschluss bringen zu können. Das bringt Sie in eine ausgezeichnete Position. Doch bei all dem Glück, was hier nun schon aufgelistet wurde, erwartet Sie die größte Überraschung wohl in der Liebe. Der Dezember kann für Sie vor allem eins werden: sehr leidenschaftlich. Es knistert gewaltig. Ob Sie sich nun auf einen heißen Flirt einlassen oder mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin schöne Stunden genießen.

