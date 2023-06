Drei Sternzeichen versüßt der Fische-Mond ab 10. Juni 2023 das Wochenende!

Als Wasserzeichen profitieren auch Sie, lieber Skorpion, von den Energien des abnehmenden Mondes in den Fischen. Lassen Sie sich am besten von Ihrem Bauchgefühl durch den Tag leiten. Sie wissen schon längst, was Sie wirklich brauchen, um sich gut zu fühlen. Der Samstag wird ein Tag, an den Sie sich noch lange mit einem Lächeln auf dem Gesicht erinnern werden.

Auch am Sonntag hüllen Sie die Energien, die vom Mond ausgehen, weiterhin in einen Wohlfühl-Kokon. Sollten Sie nicht einfach nur den ganzen Tag entspannen wollen, ist Ihre Stimmung jetzt genau richtig, um Aufgaben zu erledigen, die Sie sonst nerven würden. Sie sind nun geduldig genug. Erst, wenn der Mond um ca. 15:22 Uhr in den Widder wechselt, ist Ihr Hoch vorbei und es setzt eine neutralere Stimmung ein. Doch Sorgen müssen Sie sich deswegen noch lange nicht machen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Bleiben Sie am Sonntag nicht zu lange wach. Eine ordentliche Portion Schlaf ist genau die richtige Strategie für einen erfolgreichen Start in die neue Woche.