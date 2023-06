Horoskop für den 11. Juni 2023: Dieser Tag ist einer der wichtigsten des ganzen Jahres!

In der Astrologie ist Merkur der Planet für Kommunikation, Wissen und Information und beeinflusst damit, wie wir denken und uns mit anderen austauschen. Am 11. Juni reist er vom bodenständigen Stier in das quirlige Luftzeichen Zwillinge, was uns in den nächsten Wochen positiv beeinflussen wird. In den Zwillingen fühlt sich Merkur besonders wohl, da er der Herrscherplanet von ihnen und auch vom Sternzeichen Jungfrau ist. Mit Merkur in den aufgeweckten Zwillingen erleben wir dadurch eine sehr lebendige Phase, in welcher der Austausch mit unseren Mitmenschen locker und leicht gelingt und schnell neue Kontakte geknüpft werden können. Reisen, Veranstaltungen und Lehrgänge stehen unter einem guten Stern, da wir neue Informationen leichter aufnehmen und für uns nutzen können.

Es ist jedoch wichtig, sich vor lauter Begeisterung nicht zu viel auf einmal vorzunehmen und sich damit komplett zu überlasten. Machen Sie sich klar, dass sie nicht immer überall dabei sein müssen und strukturieren Sie Ihren Alltag sinnvoll. Sonst droht die Gefahr, den Überblick zu verlieren und von einem Ereignis zum nächsten zu hetzen.

Merkur wird in diesem Jahr dreimal rückläufig, was immer für einige Probleme sorgen kann. Seine nächste rückläufige Phase hat der Kommunikationsplanet übrigens am 23. August 2023, diesmal im Sternzeichen Jungfrau.

Saturn in Fische: Darum ist diese Konstellation bis 2026 so wichtig für alle Sternzeichen!