Horoskop der wahren Liebe ab 26.05.2023: Venus und Uranus zielen aufs Herz!

Sicher steht auch Ihnen nach den Herausforderungen der letzten Monate der Sinn nach mehr Leichtigkeit. Ein kleiner Flirt, warum nicht? Wie gut, dass am Sonntag die Sonne in das beschwingte Zwillinge-Zeichen eingetreten ist! Die besonders lebensfrohe Zeit des Frühlings hat damit begonnen. Die Abende sind wieder hell und warm, sie machen uns fröhlich und bringen uns zum Träumen. Wir träumen von Liebe.

Es beginnt die Zeit der Dates, der durchtanzten Nächte und der verführerischen Annäherung. Ob Sie nun gebunden sind oder auf der Suche nach dem perfekten Traumprinzen oder der Traumprinzessin – jetzt schlagen Herzen wieder höher. Wir sind bereit, uns der Liebe und neuen Gefühlen zu öffnen. Auch der leidenschaftliche Mars animiert uns, Emotionen zuzulassen, auch ohne zu wissen, wohin sie uns letztlich führen.

Am Samstag, 20. Mai 2023, ist er vom hoch emotionalen Krebs in das Löwe-Zeichen gereist. Wir stellen uns mutig dem Thema Liebe, sind auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Wir haben jetzt die Courage, jemanden unsere Liebe zu gestehen. Wir haben aber auch den Mut, jemandem zu sagen, dass unsere Gefühle sich verändert haben, dass die Liebe nicht mehr das ist, was sie einmal war. Mars hilft Ihnen dabei, Ihre ganz persönliche Wahrheit endlich auszusprechen. Besondere Kraft entfaltet er dabei gleich zum Wochenanfang.

Denn am Montag, 22. Mai 2023, traf er auf die strahlende Sonne in einem Sextil. Dies stimuliert nicht nur unsere Willenskraft, es lässt uns auch große Träume hegen. Das Treffen der beiden Gestirne verleiht uns auch die Macht, sich den eigenen Ängsten zu stellen, die wir mit dem Thema Beziehung verbinden. Sonne und Mars können uns dabei helfen, diese Ängste zu überwinden. So durch Mars und Sonne positiv eingeschworen müssen Sie sich keine Gedanken machen, wenn am Dienstag, 23. Mai 2023, in Liebesdingen nicht alles so läuft, wie gewünscht. Denn dann liegt Mars mit Jupiter im Clinch.

Jupiter hat letzte Woche den Stier betreten und möchte eigentlich seine Ruhe. Für ihn ist es alles andere als angenehm, dass Mars zu Aufbruch und Neuanfang drängt. Doch diese angespannte Konstellation bietet Ihnen die Chance, noch einmal in sich zu gehen und genau zu überprüfen, welche Dinge Sie in Ihrem Liebesleben verändern wollen – und was Sie gern erhalten möchten. Was dient jetzt Ihrer persönlichen Entwicklung und was ist nur ein flüchtiger Ego-Wunsch? Je klarer Sie jetzt Ihre Motive für Ihre Aktionen erkennen, umso stärker profitieren Sie von dem Glücksmoment, den der Kosmos am Freitag für Sie bereit hält.