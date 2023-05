Diese 3 Sternzeichen erleben im Juni 2023 einen unvergesslichen Monat!

Zum Start beschert uns der Juni direkt ein fulminantes Feuerwerk. Am 3. Juni kommt es zu einem Venus-Neptun-Trigon, das wortwörtlich Wünsche wahr werden lassen kann. Direkt im Anschluss findet am 4. Juni der Vollmond im feurigen Zeichen Schütze statt. Er fördert in uns eine optimistische Einstellung zutage und macht uns offener für Abenteuer. Außerdem wird mit dem Wechsel von Venus in den selbstbewussten Löwen am 5. Juni 2023 unsere Gefühlswelt im positiven Sinne auf den Kopf gestellt.

Allein diese astrologischen Ereignisse machen den Juni schon spannend. Doch es sind noch einige andere wichtige Konstellationen zu nennen, die die Sternzeichen nachhaltig beeinflussen werden. Am 11. Juni 2023 kommt es zu einem regelrechten Spektakel: Pluto wechselt in den Steinbock und Kommunikationsplanet Merkur in die Zwillinge. Saturn wiederum wird ab dem 17. Juni rückläufig und lenkt damit den Blick auf die Vergangenheit. Der Karmaplanet lädt zur Rückschau ein. Im Juni erwarten Sie zwar nur drei Portaltage, doch da diese zum Ende des Monats liegen, können Sie die Energie an diesen Tagen ganz wunderbar zum Planen des folgenden Monats nutzen.

Für drei Sternzeichen bieten all diese Ereignisse die besten Voraussetzungen für einen aufregenden und gewinnbringenden Juni 2023. Sie sind unsere Glückspilze des Monats.