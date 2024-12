Darum wird Freitag der 13. für 4 Sternzeichen ein überwältigender Liebestag!

Freitag, der 13. gilt seit langem als Unglückstag und wird, ähnlich wie der rückläufige Merkur, gefürchtet. Auch wenn er keine astrologische Bedeutung aufweist, haftet diesem Datum somit ein schlechter Ruf an und wer abergläubisch ist, befürchtet an diesem Tag sogar das Schlimmste. Doch das muss nicht so sein!

Am 13. Dezember 2024 gegen 09:03 Uhr findet nämlich auch ein günstiges Merkur-Venus-Sextil statt, das den Tag mit einem besonderen Liebeszauber umgibt. Diese Sextil-Energien sorgen für gute Laune, eine positive Lebenseinstellung und natürlich jede Menge Glücksmomente in der Liebe. Unter diesen Voraussetzungen kann auch an einem vermeintlich Unglückstag nichts mehr schiefgehen. Vor allem vier Sternzeichen dürfen sich über die positiven Auswirkungen des Merkur-Venus-Sextil freuen!

Ein weiteres Highlight schenkt uns an diesem Wochenende auch der Vollmond am 15. Dezember. Aus den Zwillingen heraus schenkt er uns pünktlich zum Jahresende neue Perspektiven und Lebenslust.