Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 17. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich bin ehrlich – vor allem zu mir selbst!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Merkur und Saturn können sehr hilfreich sein, auch oder gerade dann, wenn sie so wie heute in Opposition zueinander stehen. Warum? Weil wir unter ihrem Einfluss endlich aufhören, uns die Dinge schön zu reden. Wir schauen jetzt nüchtern und (selbst-)kritisch auf die Probleme, die wir mit uns herumschleppen, besonders auf die finanziellen. Uns wird jetzt klar, was wir falsch gemacht haben und was wir schleunigst besser machen müssen. Die Details dazu und den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf kennt jeder selbst am besten. Und es ist wirklich Zeit zum Handeln.