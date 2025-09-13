Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 18. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Die besten Hinweise sind sinnlos, wenn ich nicht darauf höre.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer kennt das nicht? Je größer die Geldprobleme, desto gereizter wird unsere Stimmung. Da gab und gibt es Menschen in unserer Nähe, die meinen es gut mit uns. Aber haben wir auf ihre Ratschläge gehört? Nein, im Gegenteil, oft reagierten wir sogar aggressiv, etwa so: „Was geht es dich an, was ich mit meinem Geld mache?“ Merkur in der Waage macht uns gesprächsbereit und bringt uns endlich dazu, gutgemeinte Ratschläge und Vorschläge ernst zu nehmen. Plötzlich sind wir heilfroh, wenn uns jemand sagt, wie wir den Geldfallen entkommen, in die wir getappt sind. Und wenn uns jemand dabei helfen will, dann ist uns diese Hilfe jetzt herzlich willkommen.