Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 15. bis 21. Juli 2024

Die neue Woche startet am 15. Juli mit einem zunehmenden Mond im Zeichen Skorpion. Am Mittwoch wechselt der Himmelskörper dann in den Schützen, am Freitag weiter in den Steinbock. In diesem Zeichen wird er schließlich am Sonntag seine volle Größe erreichen. Über die konkrete Bedeutung des Steinbock-Vollmonds können Sie hier mehr nachlesen.

Mit Ihrem täglichen Mond-Mantra für die verschiedenen Wochentage möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand heben, um die Energien des Mondes richtig für sich zu nutzen. Außerdem sind im Fall der Fälle Neumond-Rituale oder Vollmond-Rituale hilfreich dabei, sich in den richtigen geistigen Zustand für diese besonderen Mondphasen zu versetzen.

Denn ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen.