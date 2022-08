Wann ist Chiron 2022 rückläufig?

Bereits seit dem 18. Juli 2022 ist Chiron in Konjunktion mit Saturn, Neptun und Pluto rückläufig. Seine Rückläufigkeit hält noch bis kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 2022, an.

Bei Chiron handelt es sich zwar um einen Himmelskörper und nicht um einen Planeten, dennoch verfügt er über eine intensive und starke kosmische Energie, welche die Sternzeichen beeinflussen kann. Chiron sieht wie ein Komet oder Asteroid aus und befindet sich zwischen den Planeten Uranus und Saturn.

Welche Bedeutung trägt Chiron in der Astrologie?

Chiron ist ein sogenannter Planetoid. In der Astrologie repräsentiert er die verletzlichen Seiten des Menschen, mit all seinen Schwachstellen. Doch Chiron aktiviert auch die Selbstheilung und bringt Sie dazu, sich weiterzuentwickeln. Alles, was mühsam verdrängt und verschwiegen wurde, dringt mit dem rückläufigen Chiron zurück an die Oberfläche.

Der Zeitpunkt, um alte Wunden zu heilen und aus den Enttäuschungen der Vergangenheit zu lernen, ist daher nun ideal.

Chiron in den Häusern: Aufopferung und Heilung ist sein Thema

Rückläufiger Chiron 2022: So wirken seine Energien

Im Jahr 2022 befindet sich Chiron im kraftvollen und feurigen Widder. In Kombination mit diesem starken Sternzeichen erhalten Sie die Kraft, sämtliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen und mit mehr Mut an neue Herausforderungen heranzugehen. So kann es Ihnen beispielsweise endlich gelingen, sich aus einer unglücklichen Beziehung zu befreien oder sich selbst einzugestehen, was Ihnen nicht guttut und sich davon zu lösen. Der rückläufige Chiron erschwert es jedoch, sich vor emotionalen Verletzungen zu schützen und schwächt Ihre Durchsetzungskraft. Sammeln Sie daher all Ihre Kräfte und lassen Sie sich nicht von Ihren Zielen abbringen.

Das eigene Wohlbefinden rückt vermehrt in den Vordergrund und sogar tief verborgene Ängste oder Selbstzweifel können erkannt und beseitigt werden. Auch alte Traumata lassen sich endlich überwinden. Selbst wenn der rückläufige Chiron uns einige Tränen kostet, so bietet er doch die großartige Chance, aus unseren negativen Erfahrungen zu lernen. Verdrängen Sie also keine Emotionen oder Erinnerungen, sondern lassen Sie diese bewusst zu. Ziehen Sie Ihre Rückschlüsse aus der Vergangenheit und schaffen Sie die nötigen Veränderungen, für eine glücklichere Zukunft. Chiron unterstützt Sie dabei.

Auch die anderen Planeten befinden sich 2022 in der Rückläufigkeit. Wie sich das auf Ihr Sternzeichen auswirkt, erfahren Sie hier:

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und SocialMedia: fredmantel / iStock