Für etwas mehr als drei Monate befindet sich auch Uranus in seiner rückläufigen Phase. Uranus ist im Zeitraum vom 24.08. bis zum 22.01.2023, im Sternzeichen Stier rückläufig. Ist ein Planet rückläufig, ist es nie ratsam, mit etwas Neuem zu beginnen, denn bei sämtlichen Themen und Bedeutungen, die dem Planeten zugeordnet werden, kann es zu Problemen und Hindernissen kommen.

Welche Rolle spielt Uranus in der Astrologie?

Uranus gilt als drittgrößter Planet unseres Sonnensystems und befindet sich etwa 2,7 Milliarden km von der Erde entfernt. In der Astrologie wird Uranus als Fortschritts- und Technikplanet bezeichnet.

Unter seinem Einfluss kann man sich auf nichts sicher verlassen, denn er bringt radikale und plötzliche Veränderungen mit sich und gilt daher als wahrer Rebell unter den Planeten. Machen Sie sich in seiner rückläufigen Phase auf eine intensive Zeit voller Veränderungen gefasst.

So wirkt sich der rückläufige Uranus auf die Sternzeichen aus

Der rückläufige Uranus verstärkt Ihren Freiheitsdrang enorm. Altbekanntes wird plötzlich als langweilig wahrgenommen und der Wunsch nach Veränderungen rückt in den Fokus. In dieser Zeit leben wir mit mehr Risikofreude und es kann zu plötzlichen Richtungswechseln, wie einem neuen Job, einer Typveränderung oder einer spontanen Reise kommen.Ein rückläufiger Uranus bietet die großartige Chance, sich aus vertrackten Situationen zu befreien und neue Alternativen für den weiteren Lebensweg zu finden. Auch wenn es zuerst unangenehm und anstrengend erscheint, zeigt Uranus Ihnen sämtliche Probleme auf, die sonst lieber unter den Teppich gekehrt wurden. Nutzen Sie seine Energie und suchen Sie in dieser Zeit nach Lösungen für langwierige Probleme. Da Sie sich wieder mehr auf Ihr eigenes Glück besinnen und impulsiver handeln, kann es auch zu einer Trennung aus einer unglücklichen oder sogar toxischen Beziehung kommen. Diese kann sich jedoch wie eine Befreiung anfühlen und den ersehnten Neubeginn bringen.

Als Herrscherplanet des Tierkreiszeichens Wassermann steht Uranus auch für Fortschritt und Pioniergeist. Schickt Uranus Ihnen Geistesblitze oder neue Ideen, dann halten Sie diese unbedingt fest. Schreiben Sie sich alles auf, was Ihnen wichtig erscheint. Auch alte Projekte oder Vorhaben können wieder an Wichtigkeit gewinnen. Konkrete Veränderungen und die Umsetzungen Ihrer Pläne sollten Sie dann jedoch erst wieder mit Uranus Direktläufigkeit, ab dem 23.01.2023 angehen. Dann stehen die Voraussetzungen für neue Pläne wieder unter einem guten Stern.

Uranus Rückläufigkeit macht manch einen sogar zu einem richtigen Rebellen und lässt man sich zu sehr von seinen Energien beeinflussen, kann es zu einem trotzigen und ablehnenden Verhalten kommen. Dann besteht die Gefahr, sich wichtige, private wie auch geschäftliche Beziehungen mit einem Schlag zu zerstören. Achten Sie daher darauf, wichtige Entscheidungen genau zu überdenken und nicht überstürzt zu handeln. So lässt sich unnötiges Chaos vermeiden.

Wenn der Technikplanet rückläufig ist, ist auch das Risiko für technische Probleme stark erhöht. Plötzliche Stromausfälle und Defekte, vom Auto bis hin zum Kühlschrank, sind dann keine Seltenheit mehr. Achten Sie daher ganz besonders auf Ihre Sicherheit, beim Umgang mit elektrischen Geräten und sichern Sie wichtige Daten, beispielsweise mit Backups.

Natürlich erleben auch die anderen Planeten 2022 ihre Rückläufigkeit. Wie sich das auf die Sternzeichen auswirkt, verraten wir hier:

