Rückläufiger Merkur ab 15. März 2025: Diese 3 Sternzeichen stürzt er ins Chaos!

Lieber Krebs, legen Sie Geschäftsabschlüsse und finanzielle Investitionen während Merkurs Rückläufigkeit vorerst besser auf Eis. Auch wenn Mars immer noch in Ihrem Zeichen steht und Ihnen viel Tatkraft verleiht, wird Merkurs Rückläufigkeit Ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Hinzu kommt, dass Sie ungeduldiger sind als sonst und zu übereilten Aktionen neigen.

Der rückläufige Merkur in den Fischen treibt Sie in Ihr Schneckenhaus und Sie ziehen sich am liebsten in Ihre gemütlichen vier Wände zurück. Dagegen spricht auch nichts, aber bitte schließen Sie Ihr Herzblatt oder Familie und Freund*innen dabei nicht komplett aus. Es tut Ihnen in dieser Zeit sogar richtig gut, Ihre Liebsten um sich zu haben und sich auf all das Positive in Ihrem Leben zu konzentrieren.

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs