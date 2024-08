Rückläufiger Merkur ab 5. August 2024: Diese 3 Sternzeichen stellt er vor schwere Herausforderungen!

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wird Merkur am 5. August rückläufig und bleibt dies bis zum 28. August 2024. Merkur befindet sich aktuell im Sternzeichen Jungfrau, wechselt während seiner rückläufigen Phase jedoch am 15. August weiter in das Feuerzeichen Löwe. Wann Merkur das nächste Mal rückläufig wird und weitere wichtige Infos finden Sie auch in unserem Artikel zum rückläufigen Merkur 2024.

Mit Merkurs Rückläufigkeit können sich viele Sternzeichen auf turbulente nächste Wochen einstellen, in denen es immer wieder zu Verzögerungen, Chaos und Streitigkeiten kommt. Doch vor allem drei Sternzeichen leiden jetzt am meisten unter den Folgen des rückläufigen Merkurs.

