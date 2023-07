Nördlicher Mondknoten im Widder ab 12. Juli 2023: Er sorgt für Aufbruchstimmung!

Der aufsteigende Mondknoten wechselt nun am 12. Juli 2023 vom Stier in den Widder. Herrschten zuvor durch den Stier noch passive, abwartende Energien, unter denen wir mehr Wert auf Gemütlichkeit und Häuslichkeit gelegt haben, wendet sich mit dem Mondknoten im Widder das Blatt. Der aufsteigende Mondknoten im Widder treibt dazu an, sich von der Passivität des Stiers zu lösen und aus der abwartenden Haltung herauszutreten. Dadurch können wir mehr Mut beweisen, aktiver werden, und unser Leben in die eigene Hand nehmen.

Die Energien des Widders fordern dazu auf, seine Interessen und Ziele durchzusetzen und sich aus eventuellen Abhängigkeiten von anderen zu befreien. Widder sind sehr temperamentvolle Feuerzeichen, die für Mut, Durchsetzungskraft und Eigeninitiative stehe.

Der Mondknoten in diesem Sternzeichen weist auf neue Herausforderungen und karmische Aufgaben hin, die genau auf die Wesensmerkmale des Widders ausgelegt sind. Die nächsten Jahre unter dem aufsteigenden Mondknoten im Widder bieten uns somit die Chance für Entwicklung und Wachstum. Wir können uns auf eine aktive und lebendige Zeit freuen, in der Veränderungen sämtlicher Art gelingen können und neue Projekte unter einem guten Stern stehen.

Hinzukommt, dass Mars der Herrscherplanet des Widders ist, und zugleich auch der Jahresregent des astrologischen Jahres 2023 ist. Das sorgt für noch mehr Antrieb und gilt zusätzlich als Aufforderung, Veränderungen zu wagen. Das können Sie auch dem Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen entnehmen.

Setzen Sie ihre Träume also endlich in die Realität um und schieben Sie diese nicht weiter auf. Möchten Sie schon ewig Ihr Haus renovieren? Dann tun Sie es jetzt endlich. Träumen Sie schon länger von einer Reise in ein fernes Land? Dann sollten Sie diese endlich unternehmen.

Auch lang schwelende Konflikte oder berufliche Wechsel sollten aktiv angegangen werden. Es geht darum, dass Sie sich aus einer möglichen Starre oder Unzufriedenheit bef­­­­reien und systematisch Ihre Ziele und Wünsche erarbeiten. Träumen und planen Sie nicht länger, sondern handeln Sie. Dazu bietet es sich auch an, nach Menschen mit ähnlichen Zielen zu suchen und gemeinsamen etwas zu leisten und aufzubauen.

Natürlich kann es auch mit einem Mondknoten im energievollen Widder zu Rückschlägen kommen und manche Vorhaben werden nicht sofort gelingen. Lernen Sie in dem Fall, nicht aufzugeben, und bleiben Sie hartnäckig.

Der nördliche Mondknoten im Widder möchte Sie dabei unterstützen, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen. Auch wenn Widder manchmal zu Impulsivität und temperamentvollen Ausbrüchen neigen, soll der Mondknoten im Widder keinesfalls zu Gewalt und Konflikten verleiten. Vielmehr verleiht er uns den Mut, die Dinge ins Reine zu bringen und möchte uns zum Aufbruch motivieren.