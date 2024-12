Rückläufiger Mars ab 7. Dezember 2024: Diese 3 Sternzeichen lernen eine wichtige Lektion!

Wenn Mars im Löwen rückläufig ist, gibt uns das eine gute Gelegenheit, um neue Kraft und Motivation zu schöpfen. Der aktive und lebensfrohe Löwe geht alles im Leben mit Leidenschaft an. Daher inspiriert der rückläufige Löwe-Mars uns dazu, innezuhalten und zu überlegen, für was im Leben wir wirklich brennen. Es lassen sich auch neue Leidenschaften finden. Gehen Sie einfach Ihren Impulsen nach und machen Sie das, was Sie glücklich macht.

Steht der rückläufige Mars ab dem 6. Januar im emotionalen Krebs, können wir alten Schmerz und Enttäuschungen loslassen. Die Zeit der Heilung ist gekommen und auch sämtliche unterdrückte Emotionen aus der Vergangenheit brechen hervor. Der Krebs ist ein sehr sensitives Sternzeichen und besitzt den sogenannten siebten Sinn. Hören Sie also unbedingt auf Ihre Intuition und verschließen Sie sich nicht vor Ihren Gefühlen. Dieser Mars Einfluss möchte dabei helfen, alles was uns nicht guttut oder zurückhält, loszulassen und wieder in Einklang mit uns selbst zu kommen.

Es gibt vor allem drei Sternzeichen für die der rückläufige Mars eine wichtige Botschaft bereithält. Erfahren Sie hier, warum vor allem Widder, Waagen und Zwillinge von Mars Rückläufigkeit profitieren können.