Teil 11 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Langsam nähern wir uns dem Ende unseres Venus-Projekts. Im 11. Teil der großen Venus-Horoskop-Serie heißt es jetzt: Farbe bekennen! Hier lesen Sie mehr dazu...

Bei unserem großen Venus-Projekt nutzen wir die kosmische Energie der Venus, um unser Liebes-Glück zu finden. Dabei folgen wir der Venus auf den zwölf Stationen, die der Liebesplanet im Tierkreis durchläuft.

Am 9. Oktober verlässt Venus ihr Zuhause , die Waage , und tritt in das Zeichen Skorpion ein. Es war eine Zeit der Begegnung, der Öffnung. Wir suchten das Miteinander, streckten die Hände aus. In der Waage galt nur ein Prinzip: Verbinde dich!

Im Skorpion heißt es: Werde verbindlich! Wir beginnen jetzt aus losen Beziehungen feste Bindungen zu knüpfen. Wir beginnen ruhiger zu werden - und klarer zu sehen. Wir beginnen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Jetzt zählt nicht mehr die Vielzahl der Kontakte, sondern wir stellen uns die Frage: Wer passt wirklich zu mir?

