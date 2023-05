Saturn im Transit zum MC: Der berufliche Erfolg im Mittelpunkt

Aber, diese Konjunktion des Saturns im Transit zu unserem MC kann auch eine ganz andere, extrem erfolgreiche Seite haben. Denn Saturn passt ja, wie gesagt, als Herrscher über den Steinbock und das 10. Haus zu diesem Bereich, kann ihn vor allem in der Konjunktion zum MC ungemein stärken, indem er den Betroffenen noch mehr Macht, Einfluss und Bedeutung verleiht und ihren Führungswillen stärkt. Voraussetzung ist allerdings, dass man im richtigen Beruf ist und zuletzt auch den für sich vorgesehenen und stimmigen Weg gegangen ist. Dann ist alles gut. Saturn fordert jetzt dennoch dazu auf, Verantwortung für seine Ziele und auch für andere Menschen in beruflichen Führungspositionen oder in der Elternrolle zu übernehmen und sich vielleicht sogar noch höhere Ziele zu setzen. Er sagt uns: „Schwierigkeiten sind dazu da, um gelöst zu werden, und es gibt kein Hindernis, das nicht zu überwinden ist“.

Wir müssen uns das Leben nicht unnötig erschweren, wir sollten aber nicht mehr ausweichen und flüchten vor Pflichten, die wir möglicherweise als unbequem und anstrengend empfinden und am liebsten anderen zuschieben wollen.

Da Saturn am MC gleichzeitig in Opposition zum IC (Immum Coeli), der Spitze des 4. Hauses (Familie, Privatleben) steht, haben diese beruflichen Neuansetzungen, Korrekturen und Aufstiegsmöglichkeiten natürlich auch einen Einfluss auf das Privatleben, können es negativ gesehen in Mitleidenschaft ziehen. Saturn kann in Opposition zum IC aber auch nur die Notwendigkeit anzeigen, häusliche oder (und) familiäre Situationen zu klären und zu ändern.

Steht der Saturn-Transit im Quadrat zum MC, befindet er sich damit automatisch auch im Quadrat zum IC. Ein Transit, der den Konflikt zwischen beruflichen Zielen und privaten Notwendigkeiten, die sich einander entgegenstehen, offen ausbrechen lässt. Unter Umständen verhält man sich jetzt zu egoistisch, was die eigenen Lebens- und Berufsziele betrifft, und stellt das Privatleben hinten an, was im schlimmsten Falle zu Trennung, Entfremdung, Einsamkeit, ja Verlust der Familie führen kann. Es ist jetzt sehr wichtig, zu erkennen, dass eigene Ziele und Bedürfnisse nicht über persönlichen wichtigen Bindungen im Leben stehen sollten und dass es Zeiten gibt, in denen man Kompromisse für die Menschen machen sollte, die einem sehr nahestehen.

Auf der anderen Seite stachelt Saturn gerade auch im Quadrat den beruflichen Ehrgeiz ungemein an. Es kann mit diesem Transit viel erreicht werden, sofern Bereitschaft und Ausdauer bestehen, um alle anstehenden Hindernisse zu bewältigen, die jetzt in gehäufter Form auftauchen. Es geht nur Schritt für Schritt nach oben, manchmal auch wieder einen oder zwei zurück. Es ist zwar so, als würde man zeitweise gegen Mauern rennen, doch der Einsatz wird oft belohnt. Wichtig ist nur, wie gesagt, an lohnenden Zielen dranzubleiben, auch bereit zu sein, ganz unten anzufangen und Basisarbeit zu leisten. Und natürlich sollte man sich in nichts hineinverrennen und immer wieder prüfen, ob der eingeschlagene Weg noch stimmig ist.

Alle drei Transite des Saturns zum MC, die Konjunktion, das Quadrat und die Opposition, machen ernst in Bezug auf die größeren Lebensziele. Ein lohnender, sicher nicht leichter Weg.

Artikelbild und Social Media: vernonwiley/iStock