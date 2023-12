Venus im Schützen ab dem 29.12.2023: 3 Sternzeichen schenkt sie nun überraschende Liebeschancen!

Der feurige Schütze ist stets auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten. Das extrovertierte und aktive Sternzeichen ist ein wahrer Entdecker von Neuem und Unbekanntem. Im optimistischen Schützen steckt ein dynamischer Abenteurer, der in Freiheit leben will. In Sachen Liebe und Beziehungen geht es somit zum Ende des Jahres um Erkenntnisse und um Wachstum, sowohl gemeinsam als auch für uns selbst.

Mit dem Wechsel der Venus in den Schützen streben wir nach einer tiefen Wahrheit, die uns zur Selbsterkenntnis verhilft. Es hilft also, wenn wir unseren Blick und unser Herz für das große Ganze öffnen. Machen Sie sich bewusst, was die Zukunft alles an ungeahnten Möglichkeiten bietet.

Durch die Rückläufigkeit des Merkur im Schützen vom 13.12. bis zum 02.01.2024, gerät allerdings unsere Kommunikation etwas durcheinander. Da wir in diesem Zeitraum ohnehin anfälliger für Missverständnisse sind, sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen.