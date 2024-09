Tagundnachtgleiche am 22. September 2024: So können alle Sternzeichen die Herbstenergien nutzen

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich eine Pause gönnen und es sich gemütlich machen! Die Sternzeichen verlassen die geschäftige Jungfrau-Saison und wechseln am 22. September mit des Wechsels der Sonne in die Waage in den Herbst. Das Luftzeichen Waage sorgt bekannterweise für Ausgleich; mit vielen Reibereien ist eher nicht zu rechnen. Was für gute Nachrichten!

Doch trotz aller Harmonie begleiten die Sternzeichen auch noch andere Energien in den Herbst. Denn schon am 23. September wechselt die Liebesgöttin Venus in den leidenschaftlichen Skorpion. Welche Auswirkungen diese temperamentvolle Konstellation auf Ihr Sternzeichen hat und noch vieles mehr, lesen Sie im großen Herbst-Horoskop 2024.

Welche Tierkreiszeichen jetzt, beflügelt von den Übergangs-Energien der Herbsttagundnachtgleiche, Ruhe suchen und welche sich schon am 22. September von der anbahnenden Venus-Energie mitreißen lassen, erfahren Sie hier.

Widder

Durch den Wald wandern, gemeinsam mit Familie oder Freunden den Flohmarkt besuchen oder es sich daheim gemütlich machen. Die Herbststimmung kommt mit der Tagundnachtgleiche quasi auf Knopfdruck bei Ihnen an. Hinzu kommt, dass das Sternzeichen Widder von den Energien der Herbsttagundnachtgleiche gleich doppelt profitiert. Denn auf diesen kraftvollen Tag fällt auch noch ihr persönlicher Glückstag! Sie haben eine tolle Ausstrahlung, mit der sie alle in ihrer Nähe in den Bann ziehen.

